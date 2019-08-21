Финальное шоу национального отбора на детское "Евровидение-2019" откроет Елизавета Мисникова

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белтелерадиокомпании состоялась жеребьевка выступлений участников национального отборочного тура детского конкурса песни "Евровидение-2019" в финальном гала-концерте. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.
По итогам проведенной жеребьевки конкурсанты выйдут на сцену в следующем порядке:
1. Елизавета Мисникова (г.Минск), "Пепельный";
2. Анастасия Жабко (г.Минск), "Пойми меня";
3. Мария Жилина (г. Минск), "Спявала, гукала, чакала";
4. Ксения Галецкая (г. Гомель), "A better world";
5. Группа Мonkey Tops (г.Минск), "Посмотри на нас";
6. София Хролович (г. Минск), "Давай танцуй";
7. София Рустамова (г. Брест), "Скажи мне";
8. Группа "Зефир" (г.Минск), "Лучшие и первые";
9. Арина Пехтерева (г. Могилев), "Never Again";
10. Мария Ермакова (г. Минск), "VETRA";
После жеребьевки с финалистами пообщались организаторы проекта. К слову, встречи юных артистов с телевизионщиками будут продолжаться вплоть до финала. Так, творческая группа Белтелерадиокомпании для каждого из 10 участников запишет видеовизитку, которая будет предварять выступление конкурсанта в отчетном концерте.
Также с каждым из финалистов непосредственно на сценической площадке, в студии "600 метров", телевизионные специалисты обсудят концепцию и особенности конкурсного номера. Накануне финала в медиахолдинге пройдут индивидуальные репетиции конкурсантов и генеральные прогоны гала-концерта.
Финальное шоу в форме гала-концерта в прямом эфире на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" состоится 20 сентября. Победитель национального отборочного тура представит Беларусь на детском "Евровидении-2019" 24 ноября в Гливице (Польша).-0-
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