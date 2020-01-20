Финберг: горжусь программами оркестра на стихи белорусских классиков

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси презентует в 2020 году новые программы на произведения белорусских поэтов и композиторов, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива народный артист Беларуси профессор Михаил Финберг.

"Мы подготовили 38 программ на тексты белорусских поэтов: Максима Богдановича, Янки Купалы, Якуба Коласа, Аркадия Кулешова, Владимира Короткевича, Адама Мицкевича, Адама Русака и многих других - всего 34 поэта. Провели 196 фестивалей в 27 маленьких культурных центрах Беларуси: Несвиже, Мире, Новогрудке, Турове, Хойниках, Чечерске, Мстиславле и других. Кроме того, стали традиционными фестивали "Минский джаз" и "Шлягеры на все времена". К 70-летию Великой Победы была подготовлена специальная программа на тексты белорусских поэтов, в работе находится программа к 75-летию Великой Победы, - рассказал Михаил Финберг. - Мы очень гордимся тем, что имеем возможность эти произведения исполнять. И сейчас наш коллектив готовит несколько специальных программ на произведения белорусских поэтов и композиторов, в том числе современных. Мы презентуем их уже в этом году".

По словам маэстро, сейчас оркестр также готовит концерт, который пройдет во время Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Маладзечна". Михаил Финберг всегда уделял большое внимание воспитанию молодого поколения отечественных музыкантов. "С 1993 года в сопровождении нашего коллектива проводится Национальный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. В течение 20 лет проходят конкурсы юных исполнителей - учащихся школ искусств Минской области во время праздников музыки в Заславле. Открытие новых имен - одно из главных направлений нашей деятельности", - отметил он.

Сегодня в оркестре собраны музыканты и солисты-вокалисты высочайшего класса, в числе которых заслуженные артисты страны, лауреаты международных конкурсов и фестивалей. "Наш коллектив известен как оркестр живого звука, и мы с гордостью несем это звание", - подчеркнул Михаил Финберг.-0-