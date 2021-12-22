Фольклор и мифология в керамике: в галерее Щемелева представили новую экспозицию

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Искусство живого огня" открылась сегодня в Городской художественной галерее произведений Л.Д.Щемелева. Проект представили по итогам XVII Международного пленэра по керамике "Арт-Жыжаль", передает корреспондент БЕЛТА.

"Большое счастье, что пленэр состоялся, ведь мы познакомились с большим количеством прекрасных художников, - сказал создатель пленэра известный белорусский художник-керамист Валерий Колтыгин. - Керамика - интеллектуальная пища для ума, один из немногих видов искусства, который сподвигает человека к размышлению, вкусовому восприятию, ассоциативному мышлению".

Искусствовед Наталья Шарангович отметила, что в этом году новая экспозиция в галерее Щемелева практически последняя для Союза художников. "Состоялся отличный пленэр в Бобруйске. Оглянитесь на эти работы и заметьте, что в них есть огонь и жизнь, которая была когда-то вдохновлена Валерием Колтыгиным. Он собрал вокруг себя единомышленников, создал базу для этого пленэра, и родились такие уникальные произведения. Но самое главное, что из живого огня родилась целая плеяда потрясающих художников. Сегодняшний праздник красив и зажигателен, потому что воплотился в неожиданных и необычных работах. В этих произведениях искусства есть настоящий огонь художника, который полыхает в реальных вещах", - сказала она.

В экспозиции представили более 60 произведений, выполненных мастерами в разных техниках. В этом году работы художников объединены темой фольклора и мифологии в искусстве современной керамики. Пленэр организован под девизом "От традиций к современности через опыт мастерства". В него вошли 17 профессиональных художников из шести стран: Беларуси, Грузии, Молдовы, Перу, России и Украины.

"Пленеру 17 лет и он еще совсем юный. Это только начало творческого пути, - подчеркнула искусствовед Лариса Финкельштейн. - Для участия в пленэре приезжают иностранцы и, побывав здесь две недели, становятся настоящими колтыгинцами, в которых видна рука учителя. Обаяние его керамики, ощущение глины, огня, мироздания - все это заразительно. Страшно интересно наблюдать за работами художников из Перу, Украины, США, которые обретают черты белорусской керамики. Она теперь не просто вид искусства, а настоящая философия".

Участники продемонстрировали разнообразие технологических процессов при изготовлении керамических изделий, широкий диапазон пластических свойств глинистых материалов, рельефных, фактурных, цветовых, графических способов обработки поверхности декоративных форм и сочетание различных способов обжига.

В белорусской народной мифологии богом подземного огня считали Жыжаля. С 2003 года в Бобруйске проходит международный пленэр по керамике "Арт-Жыжаль". С 2003 по 2021 год в нем приняли участие 152 художника из 27 стран.

Выставка продлится по 23 января.-0-