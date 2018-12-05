Фортепианное трио Nouvelle Philharmonie отправится в тур по Беларуси

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитое фортепианное трио Nouvelle Philharmonie с 13 по 19 декабря отправится на гастроли по городам Беларуси. Концерты запланированы в Жлобине, Гомеле, Минске, Пинске, Барановичах, Гродно, сообщили БЕЛТА организаторы тура - Музыкальный дом "Классика".

В составе фортепианного трио Nouvelle Philharmonie уроженцы Беларуси: скрипач Артем Шишков, пианист Сергей Смирнов и виолончелист Дима Цыпкин. Они - призеры престижных международных музыкальных конкурсов - возвращаются на родину, чтобы представить новую программу в Минске и регионах страны, в которой используют концепцию кросс-жанра, совмещая мировую музыкальную классику, минималистичные современные произведения, поп- и рок-музыку, а также особое внимание уделяют акустике, свету и пространству.

В первом отделении концерта музыканты представят миниатюры Гия Канчели на темы из музыки для театра и кино, среди которых будут такие шедевры, как "Кин-дза-дза" и "Мимино". А во втором - будут исполнены "Времена года" Вивальди в интерпретации Макса Рихтера. Британский композитор изменил музыку Антонио Вивальди в духе минимализма и постмодернизма.

Участники трио подружились еще в детстве во время учебы в Беларуси и продолжили совместное творчество за рубежом. Все трое - выпускники лучших европейских музыкальных школ. Артем Шишков, единственный белорус, которому была доверена скрипка Страдивари, окончил Венский университет музыки и исполнительного искусства по классу Доры Шварцберг (Австрия), Дима Цыпкин - Парижскую консерваторию по классу Марка Коппе (Франция), а Сергей Смирнов - выпускник Королевской консерватории в Гааге (Нидерланды). Их объединяет профессионализм, общая страсть к музыке, спонтанности и импровизации.

Nouvelle Philharmonie дает концерты в Голландии, Бельгии, Франции, активно сотрудничает с современными композиторами - Эриком Вожеленом, Тристаном Мосэ и Андреа Ферранте. В 2016 году фортепианное трио было награждено бельгийской национальной музыкальной премией Golden Label.-0-