Фото с фестивалей исторической реконструкции Грюнвальдской битвы покажут на выставке в Минске

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Грюнвальд. Сегодня", посвященная 610-летию со дня Грюнвальдской битвы, откроется в Национальном историческом музее 15 июля, сообщила корреспонденту БЕЛТА научный сотрудник экспозиционного отдела музея Данута Гринь.

"Цель нашего проекта - вспомнить эту важную историческую дату. Поскольку это Средневековье, у нас нет возможности представить это событие большой предметной выставкой, в наших фондах таких предметов нет. Поэтому мы показываем два фестиваля, посвященные реконструкции этой битвы: "Наш Грюнвальд" в Беларуси и "Дни Грюнвальда" в Польше. Также мы даем информацию об этом событии, готовим интервью - взгляд на битву со стороны профессионального историка, реконструктора, а также интервью с основателем и организатором фестиваля "Наш Грюнвальд" в Беларуси", - рассказала Данута Гринь.

По ее словам, в экспозицию вошли более 70 фотографий, сделанных во время этих известных фестивалей. Кроме того, можно будет увидеть хоругви участников битвы при Грюнвальде. "В этот раз большое внимание мы обратили на виртуальную часть. В сложившихся обстоятельствах мы даем посетителем выбор: прийти на выставку или получить фактически тот же объем информации, даже более расширенный, но через наши соцсети и сайт", - отметила научный сотрудник.

Ознакомиться с выставкой можно по 10 сентября.

Грюнвальдская битва произошла 15 июля 1410 года и стала решающим сражением во время "Великой войны" 1409-1411 годов соединенных сил Королевства Польского и Великого княжества Литовского против Тевтонского ордена рыцарей-крестоносцев. Это сражение считается одним из крупнейших на протяжении всей эпохи Средневековья. Победа именно в этой войне сделала Великое княжество Литовское одним из сильнейших государств средневековой Европы.-0-