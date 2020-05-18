Фотоальбом "Акварелия. Белорусская акварельная живопись" презентовали в Минске

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" презентовало сегодня фотоальбом "Акварелия. Белорусская акварельная живопись", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В альбоме представлены произведения 65 ведущих белорусских мастеров, а также богатый справочный и библиографический материал. Популярно, доходчиво рассказывается об истории, теории и современном состоянии белорусской акварели, ведущих тенденциях ее развития, основных творческих стилях и направлениях. Текстовая часть книги представлена на трех языках - белорусском, русском и английском.

"Акварель - это поэзия в красках. Издать книгу, в которой подведен итог развития акварелистики в Беларуси, познакомиться с работами современных акварелистов, увидеть, каким образом это богатство и красоту можно систематизировать и изложить в очень доступном виде - эта идея нам очень понравилась, - рассказала директор издательства Ольга Ванина. - Хотелось бы верить, что книга окажется полезной для всех любителей искусства. Для тех, кто изучает искусство - студентов, учащихся художественных школ, колледжей, гимназий, а также для людей, которые интересуются искусством, кто хотел бы лучше в нем разбираться. Здесь собрано более 200 работ. Они дают достаточно полное представление о развитии акварелистики за довольно долгий период. Подобные книги не выходили более 40 лет".

Книга подготовлена белорусским художником-акварелистом, искусствоведом, педагогом Владимиром Рынкевичем. "Акварель для меня - это жизнь. Это и работа, и отдых, и мечты, все то, что меня окрыляет. Это образ видения мира", - отметил он.

Автор подчеркнул, что издание готовилось долго, и он получал удовольствие от самого процесса. "Это книга может быть украшением домашней библиотеки, может быть подарком, который будет передаваться от родителей детям, а также учебником молодому поколению, через которое оно войдет в искусство", - добавил Владимир Рынкевич.-0-