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06 мая 2020, 12:10

Фотоальбом "Раритеты военно-исторических музеев Беларуси и России" презентован в Минске

Фото издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки"
Фото издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки"
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6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга-фотоальбом "Раритеты военно-исторических музеев Беларуси и России" презентована сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Фотоальбом выпущен в издательстве "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" и приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В уникальную книгу, подготовленную по инициативе посольства России в Беларуси при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, вошли истории 100 эксклюзивных экспонатов из фондов шести главных военно-исторических музеев двух стран: Музея Победы в Москве, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Государственного историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва", мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", Севастопольского военно-исторического музея-заповедника, Государственного мемориального комплекса "Хатынь". В издании содержится краткая информация о каждом из них, показаны их экспозиции и уникальные материалы.

Каждый представленный в альбоме экспонат имеет свою неповторимую историю, которая отражает события Великой Отечественной войны и рассказывает о вкладе советского народа в Великую Победу. Уникальные артефакты бережно хранятся в музеях Беларуси и России. Среди них - элементы обмундирования и амуниции советских солдат и полководцев, оружие и техника, старые фотографии, письма с фронта, дневниковые записи, другие экспонаты, являющиеся священными реликвиями. Историки, музейные работники и журналисты отобрали для издания те экспонаты, которые, по сути, являются символами, наглядными свидетельствами общего и личного подвига людей, отстоявших свою страну и спасших мир от фашизма.

В числе таких экспонатов - легендарный танк Т-34, который называют "боевой машиной Победы", медаль "За отвагу" и удостоверение к ней народного артиста СССР, в годы войны гвардии младшего сержанта Иннокентия Смоктуновского, а также подлинный несессер (чемоданчик для предметов личной гигиены) маршала Советского Союза Георгия Жукова и те самые сапоги, в которых он принимал парад Победы в Москве 24 июня 1945 года.

Кроме того, представлены картина фронтового художника Сергея Отрощенко "Митинг в освобожденном Гомеле", написанная с использованием вместо холста двух солдатских простыней при освобождении Гомеля в ноябре 1943 года, "Золотая Звезда" и удостоверение Героя Советского Союза белоруски Надежды Троян, которая стала героем в 22 года за выполнение особо важного задания командования по уничтожению наместника Гитлера в Беларуси гауляйтера Вильгельма Кубе. Читатели могут познакомиться с самодельной 45-миллиметровой партизанской пушкой, которая прошла с белорусскими партизанами боевой путь через всю войну, рукописной газетой "Пленная правда", которая выпускалась в Шталаге-352 - лагере для военнопленных в Масюковщине, увидеть наручные часы легендарного летчика дважды Героя Советского Союза Павла Головачева.

"Каждый разворот книги - это, безусловно, драматическая история, лаконично высказанная, но очень насыщенная. Впечатляет гимнастерка защитника Брестской крепости, награды, пробитые пулями и осколками снарядов, комсомольские, партийные билеты. Думаешь, с какой силой они защищали Отечество и с каким духом шли к Великой Победе. Много интересных материалов, связанных с военачальниками, - сказал министр информации Александр Карлюкевич. - Эта книга поможет в воспитании подрастающего поколения, станет для многих важным уроком. Через несколько дней мы будем отмечать 75-летие Победы и эта книга тоже в ряду тех событий, которые воспитывают человека, говорят о сохранении военно-патриотических и военно-исторических традиций".

Как подчеркнул заместитель государственного секретаря - член Постоянного комитета Союзного государства Владимир Амарин, это уже пятая книга, выпущенная за последние 1,5 года при поддержке Посткома. "Главная цель всех этих изданий - сохранение памяти о подвиге и героизме народа-победителя, исторической правды и донесение ее до будущих поколений с тем, чтобы оно воспитывалось на лучших примерах из нашей общей истории. В дальнейшем мы продолжим выпуск таких книг. Они очень важны именно для будущих поколений", - отметил он.

Директор издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" Ольга Ванина добавила, что книга вызвала большой интерес общественности. "За прошлый год и начало этого в издательстве вышло более десятка книг, посвященных тематике Великой Отечественной войны и Победе. Но вот именно эта книга как никакая другая подчеркивает, что это наша общая Победа, это чувство, которое было у советских людей, героически сражавшихся. В книге представлены раритеты, которые с разных сторон освещают военные события, но в то же время составляют единую мозаику. Видишь, насколько хрупкая наша жизнь и что люди выстояли, добыли Победу. Об этом нужно и важно помнить", - сказала она.-0-

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