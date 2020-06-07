ФОТОФАКТ: 930 предметов находится в экспозиции детского музея в Полоцке

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция Детского музея в Полоцке размещается в здании, являющемся памятником архитектуры конца XIX - начала XX веков. Музей входит в состав Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. В его экспозиции 930 предметов из фондов музея-заповедника.

Два первых экспозиционных зала музея знакомят посетителей с самыми разными предметами: часами, поддужными колокольчиками, фотоаппаратами, самоварами и многим другим. Дополнением этих залов стала, открытая в октябре 2018 года, экспозиция - "Путешествие с книжной закладкой".

Вниманию посетителей предлагаются детские книги, игрушки, "волшебные" предметы из сказок. Любителей морских путешествий привлечёт игровой комплекс "Яхта". Своеобразной визитной карточкой музея стали скульптуры Павла Войницкого "Школяр" (2004 г.) и "Девочка с солнечными часами" (2005 г.).-0-

Фото Александра Хитрова