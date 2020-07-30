ФОТОФАКТ: Арт-вечеринки на свежем воздухе проходят в Гродно

30 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Каждую среду в 18.00 открытая площадка у центра "Фестивальный" по ул.Тельмана в Гродно становится экспериментальной сценой для арт-вечеринок.

Сам культурный центр посвящен фестивалю национальных культур - одному из брендов Гродно. Поэтому концерты проходят с национальным колоритом. Гости получают возможность понакомиться не только с белорусской культурой, но и с традициями и особенностями других национальностей, проживающих в стране.

Организатор арт-площадки - культурный центр "Фестивальный" Гродненского городского центра культуры.-0-

Фото Леонида Щеглова