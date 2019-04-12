ФОТОФАКТ: Belarus Fashion Week стартовал в Минске

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 18-й сезон Belarus Fashion Week стартовал 12 апреля. Первым показал свою коллекцию одежды итальянский дизайнер Alberto Zambelli. В основной программе будут презентованы осенне-зимние коллекции NELVA, Lakbi, Candy Lady, Emse, Natalia Korzh, BALUNOVA и других именитых дизайнеров. 14 апреля пройдут показы детских брендов одежды.
Фото Андрея Покумейко
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