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01 апреля 2021, 19:56

ФОТОФАКТ: Белорусской анимации - 50 лет

Художник-постановщик Татьяна Удовиченко и режиссер Елена Турова
Художник-постановщик Татьяна Удовиченко и режиссер Елена Турова

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В марте 2021 года белорусская анимация отметила свое 50-летие. 12 марта 1971 года режиссер-постановщик Владимир Голиков был приглашен для участия в создании первого анимационного фильма "Незнайка-поэт" под эгидой творческого объединения "Экран" на базе киностудии "Беларусьфильм". Считается, что с этого дня началось зарождение белорусской студии анимационных фильмов. Работы белорусских аниматоров постоянно участвуют в международных кинофестивалях, где становятся обладателями наград.-0-

Фото Оксаны Манчук

Художник-аниматор Мария Ковальская
Художник-аниматор Мария Ковальская
Раскадровка полнометражного фильма "Песня Сирин"
Раскадровка полнометражного фильма "Песня Сирин"
Художник-постановщик Татьяна Удовиченко и режиссер Елена Турова за работой
Художник-постановщик Татьяна Удовиченко и режиссер Елена Турова за работой
Кадры из полнометражного фильма "Песня Сирин"
Кадры из полнометражного фильма "Песня Сирин"
Кадры из полнометражного фильма "Песня Сирин"
Кадры из полнометражного фильма "Песня Сирин"
Директор студии анимационных фильмов Игорь Галиновский
Директор студии анимационных фильмов Игорь Галиновский
Награды студии
Награды студии
Художник-постановщик Даниил Жюгжда
Художник-постановщик Даниил Жюгжда
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