ФОТОФАКТ: Белорусской анимации - 50 лет

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В марте 2021 года белорусская анимация отметила свое 50-летие. 12 марта 1971 года режиссер-постановщик Владимир Голиков был приглашен для участия в создании первого анимационного фильма "Незнайка-поэт" под эгидой творческого объединения "Экран" на базе киностудии "Беларусьфильм". Считается, что с этого дня началось зарождение белорусской студии анимационных фильмов. Работы белорусских аниматоров постоянно участвуют в международных кинофестивалях, где становятся обладателями наград.-0-

Фото Оксаны Манчук

Художник-аниматор Мария Ковальская

Раскадровка полнометражного фильма "Песня Сирин"

Художник-постановщик Татьяна Удовиченко и режиссер Елена Турова за работой

Кадры из полнометражного фильма "Песня Сирин"

Кадры из полнометражного фильма "Песня Сирин"

Директор студии анимационных фильмов Игорь Галиновский

Награды студии

Художник-постановщик Даниил Жюгжда