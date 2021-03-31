ФОТОФАКТ: Большой театр Беларуси готовит премьеру балета "Лебединое озеро" в постановке Елизарьева

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. 15 мая Большой театр Беларуси представит зрителям премьеру балета Петра Чайковского "Лебединое озеро" в постановке народного артиста СССР и Беларуси художественного руководителя театра Валентина Елизарьева и в сценографии народного художника России Вячеслава Окунева. В спектакле будет использована хореография Льва Иванова, Мариуса Петипа, Александра Горского, Асафа Мессерера и Валентина Елизарьева. Дирижер-постановщик - Владимир Оводок. В залах театра активно проходят репетиции - как с педагогами, так и с самим Валентином Елизарьевым.-0-

Фото Оксаны Манчук