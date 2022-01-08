ФОТОФАКТ: Ботанический сад показал "цветочное" представление в рождественские выходные

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогоднюю фантазию "Цветы под снегом или Тайна новогодней Елки" показали в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси в рождественские выходные. Конструкция представляет собой "елку" 23 м высотой. Она оснащена множеством световых и звуковых приборов, светодиодных экранов, на которых транслируется специально созданный видеоконтент, что создает эффект огромной новогодней ели. В новогодних шарах-игрушках, которые расположены на "елке", были показаны хореографические и музыкальные номера.-0-

Фото Оксаны Манчук