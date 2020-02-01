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01 февраля 2020, 16:53

ФОТОФАКТ: Фестиваль визуального искусства проходит в Национальном художественном музее

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном художественном музее 1 февраля прошел фестиваль визуального искусства Art Is. Это своеобразный эксперимент, попытка зафиксировать текущее состояние белорусского искусства не только в формате привычной экспозиции. Цель проекта состоит в отображении процесса создания художественного произведения. Художники не только показывают свои работы в пространстве Национального художественного музея, но и демонстрируют публике творческий процесс, который предшествует появлению произведения.-0-

Фото Оксаны Манчук

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