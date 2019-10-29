ФОТОФАКТ: Французский органист Пьер Зеворт привез в Витебск мировую классику

29 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской областной филармонии 29 октября выступил органист из Франции Пьер Зеворт, который исполнил французскую и российскую классику.

Пьер Зеворт - титулярный органист базилики французского города Дурдан. Учился игре на органе у Жана Галара и Андрэ Изуара, окончил курсы музыковедения в университете города Сорбонна. Среди наград Пьера Зеворта - почетный диплом Schola Cantorum (Париж), приз города Бордо, звание лауреата международных органных конкурсов.

В программе вечера в Витебске у известного музыканта были произведения Резона (офферторий "Vive le Roy des Parisiens"), Вьерна ("Медитация", Andante из симфонии №3), Турнемира, Рахманинова ("Прелюдия cis-moll"), Дюпре и Лангле ("Средневековая сюита").

Концерты органиста проходили в Бельгии, Нидерландах, Германии, Швейцарии, Румынии, Польше, Чехии, Эстонии, Литве, Беларуси, Украине, Канаде и США. Пьер Зеворт участник мировых органных фестивалей.-0-

Фото Александра Хитрова