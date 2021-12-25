ФОТОФАКТ: Гомельский городской молодежный театр представил мюзикл для взрослых "Ночь перед Рождеством"

25 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новогодний мюзикл для взрослых "Ночь перед Рождеством" по мотивам повести Николая Гоголя из книги "Вечера на хуторе близ Диканьки" показал Гомельский городской молодежный театр и ООО "ПроШоу Технологии". Одно из самых известных произведений Гоголя рассказывает о приключениях кузнеца Вакулы, который из-за любви связался с нечистой силой. Режиссер постановки - Валерия Лагуто, балетмейстер - Варвара Каменская, техническое обеспечение проекта - ООО "ПроШоу Технологии".-0-

Фото Сергея Холодилина