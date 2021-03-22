ФОТОФАКТ: Интерактивный обряд "Сороки" провели в агрогородке Валавск

22 марта, Ельск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивный обряд "Сороки" провели в агрогородке Валавск Ельского района в день равноденствия, когда отмечается праздник "Сорок святых".-0-

Фото Сергея Холодилина

Во время обряда

Участница обряда Настя Невмержицкая

Участница обряда руководитель народного фольклорного ансамбля "Валошки" Галина Бурмич

Участница обряда Альбина Мороз

Участница обряда Екатерина Соколова

Участница обряда Мария Галицкая

Участница обряда Алла Мигачева

Участница обряда Альбина Мороз

Участница обряда Катя Соколова

Участница обряда Валерия Иваница

Участница обряда Алла Мигачева

Участница обряда Полина Садольская