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22 марта 2021, 19:56

ФОТОФАКТ: Интерактивный обряд "Сороки" провели в агрогородке Валавск

Участницы обряда Аня Романович и Валерия Иваница
Участницы обряда Аня Романович и Валерия Иваница

22 марта, Ельск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивный обряд "Сороки" провели в агрогородке Валавск Ельского района в день равноденствия, когда отмечается праздник "Сорок святых".-0-

Фото Сергея Холодилина

Во время обряда
Во время обряда
Участница обряда Настя Невмержицкая
Участница обряда Настя Невмержицкая
Участница обряда руководитель народного фольклорного ансамбля "Валошки" Галина Бурмич
Участница обряда руководитель народного фольклорного ансамбля "Валошки" Галина Бурмич
Участница обряда Альбина Мороз
Участница обряда Альбина Мороз
Участница обряда Екатерина Соколова
Участница обряда Екатерина Соколова
Участница обряда Мария Галицкая
Участница обряда Мария Галицкая
Участница обряда Алла Мигачева
Участница обряда Алла Мигачева
Участница обряда Альбина Мороз
Участница обряда Альбина Мороз
Участница обряда Катя Соколова
Участница обряда Катя Соколова
Участница обряда Валерия Иваница
Участница обряда Валерия Иваница
Участница обряда Алла Мигачева
Участница обряда Алла Мигачева
Участница обряда Полина Садольская
Участница обряда Полина Садольская
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