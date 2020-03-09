ФОТОФАКТ: Иудеи всего мира начинают отмечать Пурим

9 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пурим - один из главных праздников иудаизма, в 2020 году он будет отмечаться с заходом солнца 9 марта до заката 10 марта. Заповедью праздника является также чтение книги Эсфирь (Свиток Эстер) вечером 13-го и утром 14-го адара (9 и 10 марта в 2020 году). После вечернего чтения принято надевать праздничные одежды и зажигать свечи.-0-

Фото Леонида Щеглова

Раввин Гродненской иудейской религиозной общины Ицхак Кофман читает Свиток Эстер

Самое популярное угощение на Пурим - гоменташ, треугольная булочка с начинкой из изюма, мака и меда (их еще называют "ушами Амана")