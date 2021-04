4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В онлайн-формате проходит 20-й сезон Belarus Fashion Week. На подиуме будут представлены коллекции от ведущих дизайнеров и брендов: BUTER, NELVA, LSD Clothing, Minina_Style, LOVERANI, Natalia Korzh, Khmelenko for Parimatch, Davidova sponsored by Rexona, Totti Swimwear, T.Efremova powered by LG, Harydavets.-0-

Фото Андрея Покумейко