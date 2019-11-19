ФОТОФАКТ: Коласовский театр подготовил премьеру комедии о семейных отношениях

Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа в свой день рождения 21 ноября показал премьеру спектакля "Моя жена - лгунья" по одноименной пьесе американского драматурга Маргарет Мэйо. Для премьеры театр выбрал литературный материал крепкой выдержки. Комедии Маргарет Мэйо более ста лет. Сама она - легенда американского сценического искусства. Мэйо перепробовала роли актрисы, драматурга, режиссера и продюсера. Для Европы "Моя жена - лгунья" адаптировал французский драматург Морис Эннекен.-0-

Фото Александра Хитрова