Юмор для всех - концерт команд КВН на "Славянском базаре" собрал Летний амфитеатр

13 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Концерт чемпионов и финалистов Высшей лиги Международного союза КВН на "Славянском базаре в Витебске" состоялся при полном Летнем амфитеатре, передает корреспондент БЕЛТА.

Вечер юмора на "Славянском базаре в Витебске" прошел не в первый раз. В 2017 году на сцене Летнего амфитеатра выступили актеры телешоу "Однажды в России". В этот раз в Витебск приехали команды КВН "Союз", "Триод и Диод", "Русская дорога", "Плюшки имени Ярослава Мудрого" с участием коллективов BELARUSЫ (Минск) и "Кролики-воители" (Витебск). Вел юмористический вечер чемпион Высшей лиги КВН в составе команды "Сборная Камызякского края" Денис Дорохов.

Квнщики сыграли три конкурса: приветствие, разминку и музыкальный фристайл. В первом и последнем команды в основном выступали с номерами, которые уже были показаны в Высшей лиге. В некоторых моментах миниатюры были адаптированы под белорусские реалии.

Ведущий вечера Денис Дорохов заводил заполненный практически до отказа амфитеатр и не давал незаметно уйти зрителям во время концерта, подшучивая над ними. Все команды публика встречала очень тепло. Тем не менее, среди артистов наибольшую порцию внимания и аплодисментов получил Артем Муратов из команды "Союз". Он в своей фирменной манере исполнял песни и дурачился в зажигательных танцах. Это очень хорошо воспринимали зрители.

В выступлении команды КВН "Русская дорога" были не только проверенные шутки. Сейчас юмористы готовятся к музыкальному фестивалю "Голосящий КиВиН" в Светлогорске, поэтому в Витебске решили опробовать свежий материал. Летний амфитеатр стал первым, где они прозвучали на огромную публику.

Удачно прошел и классический конкурс КВН - разминка. В последние годы в Высшей лиге его редко играют команды, но если судить по тому, как он прошел в Витебске, то зря. Вопросы от зрителей были продуманные, а импровизация квнщиков на высоком уровне. Под обстрел юмористов попали различные темы: спорт, политика, шоу-бизнес, прическа ведущего Дениса Дорохова, туризм в Беларуси, "Славянский базар" и другое. После разминки за лучший вопрос зритель получил подарок.

В финале концерта командам вручили копии приза фестиваля - "Лиру". Ведущий вечера Денис Дорохов на прощание высказал надежду, что концерты КВН в будущем войдут в постоянную программу фестиваля. Публика аплодисментами и одобрительным гулом поддержала идею.

Завершат сегодняшний фестивальный день на главной концертной площадке участники XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019". В первый конкурсный вечер они представят "Славянский хит".

Фестиваль "Славянский базар в Витебске" проходит с 11 по 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля.-0-

Фото Александра Хитрова