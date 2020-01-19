ФОТОФАКТ: Концерт "Песня года Беларуси" прошел в Минске

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное музыкальное событие года - гала-концерт "Песня года Беларуси" состоялось в минском Дворце спорта. Музыкальная премия собрала на сцене популярных исполнителей, чьи песни целый год были на слуху у всей страны.
На сцену вышли группы "Лас-Вегас", "Дрозды", "Тяни-Толкай", "Провокация", Aura, а также Искуи Абалян, Влада, Александр Солодуха, Анна Шаркунова, Анастасия Тиханович, Анатолий Ярмоленко, Алена Ланская и многие другие белорусские исполнители.
Специальным гостем мероприятия стал Тима Белорусских.-0-
Фото Оксаны Манчук