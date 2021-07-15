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Новости
15.07.21
15.07.21
23:59
"Славянский базар" открыли аншлагом и морем поздравлений с 30-летним юбилеем
Культура
15.07.21
23:25
Число жертв наводнений в Германии достигло 58
В мире
15.07.21
22:55
ФОТОФАКТ: Торжественное открытие "Славянского базара в Витебске"
Культура
15.07.21
22:16
Головченко и Мишустин обсудили противодействие санкциям и углубление коооперации
Общество
15.07.21
22:07
Батумское "Динамо" вышло во 2-й раунд квалификации Лиги конференций и сыграет с БАТЭ
Спорт
15.07.21
21:50
"Славянский базар" укрепляет взаимопонимание, доверие и дружбу между народами и странами - Пашинян
Общество
15.07.21
21:48
Гайдукевич: внешнее финансирование околополитических процессов в Беларуси необходимо ликвидировать
Политика
15.07.21
21:47
"Славянский базар" стал примером конструктивного сотрудничества в гуманитарной сфере - Путин
Культура
15.07.21
21:40
Дорожную разметку в Минске ночью будут наносить на 16 участках
Регионы
15.07.21
21:36
Гайдукевич: сейчас идет жесткая борьба за будущее Беларуси на 20 лет вперед
Общество
15.07.21
21:32
Гайдукевич: радикальная оппозиция хочет уничтожить страну, в которой не получается реализовывать теракты
Общество
15.07.21
21:23
Бывший инженер Березовского ЖКХ приговорен к 4 годам ограничения свободы
Происшествия
15.07.21
21:15
Лукашенко открыл XXX "фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Президент
15.07.21
21:12
Лукашенко: белорусы призывают страны и нации возводить мосты, а не стены
Президент
15.07.21
21:05
Лукашенко на "Славянском базаре": пока некоторые строят заборы, Беларусь распахнула свои двери для друзей
Президент
15.07.21
21:03
Лукашенко: "Славянский базар" стал одним из символов становления независимой Беларуси
Президент
15.07.21
21:02
Славянский базар удалось вписать в календарь культурной жизни многих народов - Лукашенко
Президент
15.07.21
20:55
Запасаемся водой и идем навстречу людям - производственник о работе в условиях повышенных температур
Регионы
15.07.21
20:40
ВОЗ готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса
В мире
15.07.21
20:25
В СНГ прорабатывается вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19
Общество
15.07.21
19:54
В ЮАР в беспорядках погибли 117 человек
В мире
15.07.21
19:41
Акция МВД "За безопасность вместе" стартовала в Витебске
Регионы
15.07.21
19:38
Александра Саснович проиграла в 1/8 финала турнира в Будапеште
Спорт
15.07.21
19:35
Виктория Азаренко пропустит Игры в Токио
Спорт
15.07.21
19:29
Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью бывшего Президента Пакистана Мамнуна Хусейна
Президент
15.07.21
19:25
Петр отвечает: "Я не играю, я так живу". Дюжев вспоминает Мамонова
Общество
15.07.21
19:22
ФОТОФАКТ: "БЕЛДЖИ" представил новую модель Geely
Экономика
15.07.21
19:13
Вакцинированные от COVID-19 смогут въезжать в Беларусь без самоизоляции
Общество
15.07.21
19:01
Житель Гродно задержан за оскорбления Президента и госслужащих, угрозы расправой над милиционерами
Происшествия
15.07.21
18:54
В Бельгии остановили атомный реактор из-за утечки водорода
В мире
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15 июля 2021, 22:55
ФОТОФАКТ: Торжественное открытие "Славянского базара в Витебске"
Новости темы
"Славянский базар в Витебске-2021"
"Славянский базар" укрепляет взаимопонимание, доверие и дружбу между народами и странами - Пашинян
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15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие "Славянского базара в Витебске"-0-
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Новости рубрики Культура
"Славянский базар" открыли аншлагом и морем поздравлений с 30-летним юбилеем
"Славянский базар" стал примером конструктивного сотрудничества в гуманитарной сфере - Путин
"Астральный натюрморт" художника Юрия Яковенко представлен на выставке в НЦСИ
Артисты Театра эстрады подарят частичку души зрителям на "Славянском базаре в Витебске"
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Выставку о природе и достопримечательностях Пакистана открыли на "Славянском базаре"
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