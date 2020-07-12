ФОТОФАКТ: Концертом "Песняров" отмечают второй день "Купалья" в Александрии

Новости темы "Купалье в Александрии - 2020"
12 июля, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Для гостей республиканского праздника "Купалье" в Александрии во второй день мероприятия выступил белорусский государственный ансамбль "Песняры". На праздник в этом году приехали более 110 тыс. гостей и участников.-0-
Коридор эпох, город мастеров и праздник национального костюма - в Александрии проходит "Купалье"
"Александрия сегодня на самом деле собирает друзей. Здесь царит невероятная атмосфера: можно окунуться в историю белорусских традиций, узнать, как развивалось то или иное творческое направление", - отметила народная умелица Татьяна Наумова из Хотимска.
Фото Олега Фойницкого
Передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области чествовали в Александрии
"Спасибо за ваш нелегкий труд. В этом году вами проведена серьезная работа: стоят большие хлеба, впереди уборочная. И благодаря вашему профессионализму и самоотдаче у нас будет хороший урожай", - сказал заместитель премьер-министра Александр Субботин.