Ксения Галецкая о победе на Sanremo Junior в Италии: рада привезти награду в любимую Беларусь

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очень рада, что привезла награду в любимую Беларусь, заявила сегодня журналистам победительница международного музыкального конкурса Sanremo Junior в Италии Ксения Галецкая, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я понимаю, насколько престижно представлять Беларусь на таком масштабном конкурсе, и для меня честь победить в нем. Я очень рада, что привезла победу в любимую Беларусь, - сказала Ксения Галецкая. - Получила много положительных эмоций - это волшебные моменты".

Участие в международном конкурсе для юной артистки - важное событие. Перед выступлением Ксения долго готовилась и была настроена на победу. "Если поставить цель, очень много работать, то обязательно ее достигнешь. Наша большая команда сделала это, - подчеркнула она. - За кулисами немного волновалась, поскольку понимала: нужно сделать все, чтобы максимально выложиться перед публикой. Когда вышла на сцену, увидела зал, то почувствовала большую поддержку из родной Беларуси. Мне это помогло выступить на 100%. Я благодарна за это".

"Так как мне уже 14, я выхожу из детской лиги конкурсов и перехожу во взрослую. Там уже буду покорять новые вершины", - поделилась планами певица.

Ксения Галецкая начала творческий путь в шесть лет. В 2015 году стала финалисткой пятого сезона детского музыкального конкурса телеканала ОНТ "Я пою" и затем с концертным туром проекта выступила в городах Беларуси и Словакии. С августа 2018 года певица занимается в студии искусств продюсерского центра "Спамаш" Malinovka by Spamash.

Юная артистка пела на крупнейших концертных площадках страны, имеет авторский видеоклип и большой оригинальный репертуар, состоящий из композиций на белорусском, русском и английском языках. В 2019 году успешно представила Беларусь на XVII Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2019" и завоевала Гран-при этого вокального форума. В том же году Ксения стала лауреатом Специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи.-0-

Фото Андрея Покумейко