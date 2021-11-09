ФОТОФАКТ: Литературно-краеведческий музей Достоевского в агрогородке Достоево

9 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Достоево Ивановского района в здании школы находится литературно-краеведческий музей Ф.М. Достоевского, фонды которого насчитывают более 3 тыс. экспонатов быта жителей Полесья различных времен. В музее есть секция, посвященная русскому писателю Ф.М. Достоевскому. В экспозиции можно увидеть прижизненную фотографию Ф.М.Достоевского, датированную 1878 годом, биографию писателя от 1891 года в издательстве Павленкова, вышедший в 1912 году роман "Бедные люди", а также произведения писателя на разных языках, уникальные архивные материалы о представителях рода Достоевских.-0-

Фото Вадима Якубёнка