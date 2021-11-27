ФОТОФАКТ: Масштабную ретроспективу живописи Рафаэля представили в НЦСИ

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставочный проект "Рафаэль. Эпоха Ренессанса" открылся 27 ноября в Национальном центре современных искусств. Экспозиция представляет самую масштабную ретроспективу работ живописца Рафаэля Санти и впервые демонстрируется в Восточной Европе. Более 90 гравюр и литографий XVI-XIX веков с рисунков, фресок, мозаик из частных собраний Великобритании и Германии можно увидеть в экспозиции.

На выставке представили 52 тонированные литографии с фресок, сделанные в 1866 году выдающимся немецким художником и гравером Людвигом Грюнером в сотрудничестве с Николой Консони.

Помимо этого, на выставке показали работы белорусских авторов, творчество которых дополняет основную экспозицию.-0-

Фото Оксаны Манчук