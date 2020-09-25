ФОТОФАКТ: Музей белорусского книгопечатания в Полоцке

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музей белорусского книгопечатания является одним из одиннадцати музеев Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. Его экспозиция размещается в бывшем келейном корпусе Полоцкого Богоявленского монастыря. Музей открыл свои двери для посетителей 8 сентября 1990 г. во время празднования 500-летия со дня рождения белорусского и восточнославянского первопечатника, прославленного полочанина Франциска Скорины. До сегодняшнего дня это единственный в стране музей такого типа, который собирает и хранит для потомков памятники письменности от рукописных свитков до современной книги, знакомит посетителей с историей письменности, письменных приспособлений, книжной иллюстрации, полиграфии.-0-

Фото Андрея Покумейко