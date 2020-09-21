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21 сентября 2020, 16:56

Музей истории комсомола и молодежного движения Беларуси открыт после реконструкции в Минске

Директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов
Директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском доме молодежи состоялась торжественная церемония открытия Музея истории комсомола и молодежного движения Беларуси после его реконструкции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Музейный фонд БРСМ хранит более 20 тыс. исторических документов, фотографий и предметов, среди которых сотни уникальных. Наиболее ценные - ордена Красного Знамени и Ленина, которыми был награжден комсомол Беларуси, скафандр космонавта Петра Климука и шашка, подаренная Центральному комитету ЛКСМБ великим советским полководцем Иваном Баграмяном.

Председатель Совета директоров ОАО "Амкодор" – управляющая компания холдинга" Александр Шакутин, первый заместитель Министра образования Ирина Старовойтова и первый секретарь Центрального комитета Общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи", член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Дмитрий Воронюк во время церемонии открытия музея
Председатель Совета директоров ОАО "Амкодор" – управляющая компания холдинга" Александр Шакутин, первый заместитель Министра образования Ирина Старовойтова и первый секретарь Центрального комитета Общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи", член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Дмитрий Воронюк во время церемонии открытия музея

Обновленная тематическая экспозиция включает в себя основные этапы вековой истории становления и развития молодежного движения страны. В ней представлены документы и предметы времен создания комсомольских ячеек, военного лихолетья (инсталляция "Подпольный райком комсомола"), восстановления народного хозяйства, зарождения студотрядовского и фестивального движений, а также касающиеся сегодняшней деятельности БРСМ.

Стоит отметить, что в 2018 году в результате большой поисковой работы в музее появилась галерея портретов исторических деятелей молодежного движения, написанных в графическом стиле студентами художественного факультета Белорусской государственной академии искусств. "В музей могут приходить как ветераны организации, так и молодежь, чтобы посмотреть, как много сделано за историю комсомола и молодежного движения", - сказал первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк.

В мероприятии, приуроченном к 100-летию комсомола Беларуси, приняли участие лидеры молодежного движения страны - представили разных поколений и профессий.

Как отметила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, 100-летие комсомола Беларуси - особая дата. "Это не просто молодежное движение, это веха, которая оставила очень значимый след в душах и в жизни граждан нашей страны. Эта та молодежь, которая была самой инициативной, которая не боялась труда, которая активно содействовала новым стройкам, созданию новых предприятий. Я уверена, что их пример и энтузиазм станет хорошей основой для воспитания нашей молодежи. Потому что молодежь нужно воспитывать на лучших традициях страны. То, что сегодня молодежь умеет стратегически мыслить, видеть свое настоящее и планировать будущее, - очень важно. Но главное, чтобы рядом с ней были опытные люди, те, кто прошел закалку комсомола, обладает опытом. Благодаря такому сотрудничеству могут появиться новые масштабные проекты во имя нашей страны", - подчеркнула она.

Первый заместитель Министра образования Ирина Старовойтова
Первый заместитель Министра образования Ирина Старовойтова

Сегодня во время открытия музея была выставлена коллекция наград ЦК ВЛКСМ, предоставленная председателем Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане "Память" ОО "БСВВА" Владимиром Шоковым. В экспозиции - около 150 знаков, значков и медалей, среди которых членский значок "КИМ" (Коммунистический интернационал молодежи) 1922-1945 годов, значок "Школа комсомольского актива" 1922 года, знаки ЦК ВЛКСМ "Воинская доблесть", "Трудовая доблесть", "Мастер - золотые руки", "Золотой колос", "Наставник молодежи", "Молодой гвардеец пятилетки" и многие другие.

После перерезания красной ленточки и знакомства с обновленной экспозицией музея состоялся открытый диалог "Комсомол - моя судьба".-0-

Во время открытого диалога "Комсомол – моя судьба"
Во время открытого диалога "Комсомол – моя судьба"

Новая книга "Студенческие отряды Беларуси: История и современность"
Новая книга "Студенческие отряды Беларуси: История и современность"

Фото Андрея Покумейко

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