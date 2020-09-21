Музей истории комсомола и молодежного движения Беларуси открыт после реконструкции в Минске

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском доме молодежи состоялась торжественная церемония открытия Музея истории комсомола и молодежного движения Беларуси после его реконструкции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Музейный фонд БРСМ хранит более 20 тыс. исторических документов, фотографий и предметов, среди которых сотни уникальных. Наиболее ценные - ордена Красного Знамени и Ленина, которыми был награжден комсомол Беларуси, скафандр космонавта Петра Климука и шашка, подаренная Центральному комитету ЛКСМБ великим советским полководцем Иваном Баграмяном.

Председатель Совета директоров ОАО "Амкодор" – управляющая компания холдинга" Александр Шакутин, первый заместитель Министра образования Ирина Старовойтова и первый секретарь Центрального комитета Общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи", член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Дмитрий Воронюк во время церемонии открытия музея

Обновленная тематическая экспозиция включает в себя основные этапы вековой истории становления и развития молодежного движения страны. В ней представлены документы и предметы времен создания комсомольских ячеек, военного лихолетья (инсталляция "Подпольный райком комсомола"), восстановления народного хозяйства, зарождения студотрядовского и фестивального движений, а также касающиеся сегодняшней деятельности БРСМ.

Стоит отметить, что в 2018 году в результате большой поисковой работы в музее появилась галерея портретов исторических деятелей молодежного движения, написанных в графическом стиле студентами художественного факультета Белорусской государственной академии искусств. "В музей могут приходить как ветераны организации, так и молодежь, чтобы посмотреть, как много сделано за историю комсомола и молодежного движения", - сказал первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк.

В мероприятии, приуроченном к 100-летию комсомола Беларуси, приняли участие лидеры молодежного движения страны - представили разных поколений и профессий.

Как отметила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, 100-летие комсомола Беларуси - особая дата. "Это не просто молодежное движение, это веха, которая оставила очень значимый след в душах и в жизни граждан нашей страны. Эта та молодежь, которая была самой инициативной, которая не боялась труда, которая активно содействовала новым стройкам, созданию новых предприятий. Я уверена, что их пример и энтузиазм станет хорошей основой для воспитания нашей молодежи. Потому что молодежь нужно воспитывать на лучших традициях страны. То, что сегодня молодежь умеет стратегически мыслить, видеть свое настоящее и планировать будущее, - очень важно. Но главное, чтобы рядом с ней были опытные люди, те, кто прошел закалку комсомола, обладает опытом. Благодаря такому сотрудничеству могут появиться новые масштабные проекты во имя нашей страны", - подчеркнула она.

Первый заместитель Министра образования Ирина Старовойтова

Сегодня во время открытия музея была выставлена коллекция наград ЦК ВЛКСМ, предоставленная председателем Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане "Память" ОО "БСВВА" Владимиром Шоковым. В экспозиции - около 150 знаков, значков и медалей, среди которых членский значок "КИМ" (Коммунистический интернационал молодежи) 1922-1945 годов, значок "Школа комсомольского актива" 1922 года, знаки ЦК ВЛКСМ "Воинская доблесть", "Трудовая доблесть", "Мастер - золотые руки", "Золотой колос", "Наставник молодежи", "Молодой гвардеец пятилетки" и многие другие.

После перерезания красной ленточки и знакомства с обновленной экспозицией музея состоялся открытый диалог "Комсомол - моя судьба".-0-

Во время открытого диалога "Комсомол – моя судьба"

Новая книга "Студенческие отряды Беларуси: История и современность"

Фото Андрея Покумейко