ФОТОФАКТ: Музыкальный вечер "Новогодняя история" прошел в Витебске

14 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Музыкальный вечер "Новогодняя история" в исполнении симфонического оркестра Витебской областной филармонии прошел 14 января в областном центре. Оркестр выступил под управлением своего художественного руководителя Владимира Белявского. В программе концерта звучали атмосферная музыка из оскароносного мюзикла "Чикаго" и романтической истории "Моя прекрасная леди", рождественские мотивы из знаменитого фильма "Один дома", джазовые попурри Гершвина и Портера и многое другое.-0-

Фото Александра Хитрова

Витебская областная филармония

Владимир Белявский