ФОТОФАКТ: На "Большой бард-рыбалке" выступил популярный бард и сатирик Тимур Шаов

28 июля, Могилев /Корр.БЕЛТА/. В поселке Грудичино Быховского района 27 июля на берегу Чигиринского водохранилища в рамках Х Международного музыкального фестиваля "Большая бард-рыбалка" состоялся концерт популярного российского барда и сатирика, поэта и музыканта Тимура Шаова. Генеральный партнер проекта - ОАО "Моготекс", официальными информационными партнерами выступили БЕЛТА, "СБ. Беларусь сегодня" , Альфа Радио и телеканал СТВ .-0-

Фото Олега Фойницкого