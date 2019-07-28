ФОТОФАКТ: На "Большой бард-рыбалке" выступил популярный бард и сатирик Тимур Шаов

28 июля, Могилев /Корр.БЕЛТА/. В поселке Грудичино Быховского района 27 июля на берегу Чигиринского водохранилища в рамках Х Международного музыкального фестиваля "Большая бард-рыбалка" состоялся концерт популярного российского барда и сатирика, поэта и музыканта Тимура Шаова. Генеральный партнер проекта - ОАО "Моготекс", официальными информационными партнерами выступили БЕЛТА,
Фото Олега Фойницкого
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