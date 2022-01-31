ФОТОФАКТ: На киностудии "Беларусьфильм" сдали сериал "Пламя под пеплом"

Во время сдачи фильма
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На киностудии "Беларусьфильм" сдали восьмисерийный игровой фильм "Пламя под пеплом". Этот проект компания реализовала совместно с Министерством обороны. По замыслу создателей, картина расскажет зрителям не только о реальных исторических событиях послевоенной жизни белорусов, но и о том, какая масштабная работа по гуманитарному разминированию территории нашей страны, извлечению взрывоопасных предметов, оставшихся со времен ВОВ, проводится белорусскими военными в настоящее время. -0-
Кинорежиссер-постановщик Иван Павлов
Актриса Дарья Карпеченкова