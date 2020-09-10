ФОТОФАКТ: На сцене Большого театра Беларуси состоится премьера оперы "Виллисы. Фатум"

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 11 сентября на сцене Большого театра Беларуси состоится премьера оперы "Виллисы. Фатум" Джакомо Пуччини. Над постановкой спектакля в Большом театре Беларуси работают: дирижер Иван Костяхин, режиссер Оксана Волкова (это дебютная работа знаменитой белорусской певицы), художник Этель Иошпа (художник-постановщик Московского музыкального театра им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко), хормейстер Нина Ломанович, художник по свету и видеоконтенту Станислав Свистунович (Россия), балетмейстер Константин Кузнецов.-0-

Фото Оксаны Манчук