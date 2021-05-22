ФОТОФАКТ: Народный праздник Никола Вешний отмечают в Могилевской области

22 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. К Николаю Чудотворцу традиционно обращаются с просьбами уберечь скот и урожай, поскольку святой считается старшим и самым близким к Богу угодником. Крестьяне верили в чудеса Николы и в то, что святой их охраняет. Сам Николин день у крестьян был важной датой в сельскохозяйственном календаре.

Николай Чудотворец стал своеобразным "наследником" языческого бога Велеса - "скотьего бога", покровителя земледелия и домашних животных. И если в этот день шел дождь, то это говорило о хорошем урожае.

Древние традиции обряда восстанавливают работники Межисетского сельского дома культуры Могилевской области.-0-

Фото Олега Фойницкого

Участница самодеятельности Мария Шевцова

Участница самодеятельности Ирина Бельская