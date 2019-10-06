ФОТОФАКТ: Ночью на платформе минского метро состоялся концерт и показ мод

Во время концерта
6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт XIV Международного фестиваля Юрия Башмета состоялся в ночь на 6 октября на платформе минского метро. "Ночь классики в метро. Модная версия" провели на станции "Петровщина", оформление потолка которой вызывает прочные ассоциации со звездным небом.
Прямо на перроне возвели подиум, где прошел модный показ белорусских дизайнеров. Представление стартовало лазерным шоу, после чего на импровизированную сцену вышел международный камерный оркестр East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера.-0-
Фото Максима Гучека
Кинорежиссер Александр Ефремов
Ростислав Кример
Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Республике Беларусь госпожа Кезбан Нилвана Дарама
Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция в Республике Беларусь Кристина Юханнессон
Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в Республике Беларусь Мерике Кокаев
Модельер Марина Бонифатьева и временный поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур
Вера Полякова-Макей