ФОТОФАКТ: Новая постоянная экспозиция открылась в Гомельском дворцово-парковом ансамбле

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая постоянно действующая экспозиция "Интерьерный комплекс в стиле эпохи Наполеона III" открылась 17 декабря в Гомельском дворцово-парковом ансамбле. Презентация экспозиции прошла в импровизированной форме французского салона во дворце Румянцевых и Паскевичей. Салоном раньше называли комнату для приема гостей, которая также именовалась гостиной или залой. В год своего 100-летия сокровищница музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля пополнилась предметами интерьерной обстановки, выполненными в стиле эпохи Наполеона III. Этот музейный комплекс разместился в одном из залов на втором этаже дворца.-0-

Фото Сергея Холодилина