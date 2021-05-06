ФОТОФАКТ: Обряд "Юрьевский хоровод" провели в деревне Погост

6 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Юрьевский хоровод" - весенний обряд, который с давних времен проводился на праздник Юрия 6 мая для плодородия земли и благополучия. Он включает в себя ряд обрядовых песнопений, магических действий и развлечений. К празднику во всей деревне дома и дворы убираются, люди готовят праздничное традиционное одеяние. Женщины выпекают и украшают обрядовый хлеб. Утром следующего дня все жители деревни отправляются в поле. Впереди процессии молодые девушки несут вышитый рушник, мужчины - образ, украшенный хлеб, восьмиконечную звезду и зеленый фартук, прикрепленный на грабли, который при выходе с поля будет заменен на красный. Процессия идет по улицам деревни к полю, засеянному рожью, там большинство участников останавливаются на окраине, а женщины, что поют ритуальные песни, и мужчины, которые несут хлеб и икону, выходят в центр поля, вокруг них водят хороводы. Затем участники раздают ритуальный хлеб жителям деревни. Торжества продолжаются до конца дня.

"Юрьевский хоровод" включен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Он сохранился в живой традиции в деревне Погост Житковичского района Гомельской области. -0-

Фото Сергея Холодилина