ФОТОФАКТ: Обряд "Ваджэнне Сулы" состоялся в Гомельском районе

20 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Обряд "Ваджэнне Сулы" прошел 20 апреля в Гомельском районе. Праздник с давних времен традиционно отмечается на следующий день после Пасхи. Участвуют в нем жители деревень Гадичево и Марковичи. После пасхальной литургии в Свято-Екатерининской церкви в Гадичево люди собираются на перекрестке, водят хороводы и, взявшись за руки, направляются в сторону Марковичей. По пути к ним присоединяются желающие.

Обряд включен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.-0-

Фото Сергея Холодилина

Участницы обряда Корина Волкова и Ольга Шипкова

Участник обряда Виктор Шипков

Участница обряда Валенитна Волкова встречает участников обряда с пасхальным куличом

Участница обряда Татьяна Басова

Участница обряда Мария Ганькина