ФОТОФАКТ: Обряд "Ваджэнне Сулы" состоялся в Гомельском районе

20 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Обряд "Ваджэнне Сулы" прошел 20 апреля в Гомельском районе. Праздник с давних времен традиционно отмечается на следующий день после Пасхи. Участвуют в нем жители деревень Гадичево и Марковичи. После пасхальной литургии в Свято-Екатерининской церкви в Гадичево люди собираются на перекрестке, водят хороводы и, взявшись за руки, направляются в сторону Марковичей. По пути к ним присоединяются желающие.
Обряд включен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.-0-
Фото Сергея Холодилина
Участницы обряда Корина Волкова и Ольга Шипкова
Участник обряда Виктор Шипков
Участница обряда Валенитна Волкова встречает участников обряда с пасхальным куличом
Участница обряда Татьяна Басова
Участница обряда Мария Ганькина