ФОТОФАКТ: Праздник шерсти и валяния "Шерстиваль" прошел в Гродно

Дарья Войтукевич готовится к показу одежды
19 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Праздник шерсти и валяния "Шерстиваль" собрал гостей в филиале Гродненского городского центра культуры "Центр наследия". В рамках праздника каждый желающий смог поучаствовать в мастер-классах по изготовлению предметов в технике мокрого и сухого валяния. -0-
Фото Леонида Щеглова
Мастер Маргарита Пивоворчик проводит мастер-класс
Во время показа демонстрировалась различная одежда из шерсти: оригинальные валяные пальто, необычные юбки, уникальные жилетки и элегантные шляпки
В выставочном зале филиала №2 "Центр наследия" вниманию публики представлена экспозиция особенных шерстяных работ – картины, игрушки, валенки и многое другое
Во время показа одежды