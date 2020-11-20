ФОТОФАКТ: Премьера фантастической истории "Старый-престарый сеньор с огромными крыльями" по Маркесу

20 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В день рождения Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа 21 ноября состоится традиционная премьера. В этом году зрители увидят фантастическую историю "Старый-престарый сеньор с огромными крыльями". Спектакль также приурочен к 60-летнему юбилею художественного руководителя театра Михаила Краснобаева.

Андрей Курейчик написал пьесу по одноименному рассказу знаменитого латиноамериканского писателя, Нобелевского лауреата по литературе Габриэля Гарсии Маркеса. Постановка будет насыщена фантастикой вместе комедийными и лирическими сценами.-0-

Фото Александра Хитрова