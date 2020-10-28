ФОТОФАКТ: Произведения 26 художников-акварелистов представлены на выставке в Витебске

28 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Презентация выставки "Витебская акварель. Четверть века" состоялась 28 октября в художественном музее областного центра. Выставка приурочена к 25-летию общественной организации "Витебская акварель" - сообществу художников-акварелистов, в которое входили в разные годы около 30 представителей из Витебска, Могилева и Новополоцка. Экспозиция включает акварельные произведения 26 авторов. Всего представлено 52 произведения.-0-
Фото Александра Хитрова
Работа Феликса Гумена
Художник акварелист Владимир Напреенко
Работа Александра Капрана