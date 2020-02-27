ФОТОФАКТ: Разработан фирменный стиль и сувенирная продукция фестиваля "Славянский базар в Витебске"

Сувенирная продукция в руках редактора Яны Богатыревой
27 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Центре культуры "Витебск" разработан фирменный стиль и сувенирная продукция XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".-0-
Фото Александра Хитрова
Разработчица плаката, художник-дизайнер компьютерной графики Елена Миклушова
Генеральный директор Центра культуры "Витебск", директор фестиваля "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий и разработчица плаката,художник-дизайнер компьютерной графики Елена Миклушова