ФОТОФАКТ: Рождественский фестиваль батлеечных и кукольных театров открылся в Минске

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. VI Рождественский фестиваль батлеечных и кукольных театров "Нябёсы" проходит 4-5 января в Минске. Фестиваль организован по благословению Митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего экзарха всея Беларуси. Учредителями выступают Минская епархия, Свято-Елисаветинский монастырь, сестричество в честь преподобномученицы великой княгини Елисаветы. Содействие в проведении оказывают Министерство культуры и Мингорисполком. Фестиваль был включен в список мероприятий программы сотрудничества между Министерством культуры и Белорусской православной церковью на 2018-2021 годы. Художественный руководитель фестиваля - актер Национального академического драматического театра им.М.Горького Александр Жданович.-0-
Фото Оксаны Манчук