ФОТОФАКТ: Рыцарский фестиваль в Мстиславле на Замковой горе

7 августа, Мстиславль /Корр. БЕЛТА/. Рыцарский фестиваль проходит в Мстиславле на Замковой горе 7-8 августа. Фестиваль проводится в Мстиславле с 2007 года. За это время он полюбился не только жителям региона - зрители и участники собираются со всей республики, приезжают гости из России. В прошлом году фестиваль был отменен из-за эпидемиологической ситуации. В этом году для зрителей организованы показательные выступления клубов исторической реконструкции, трюковые шоу, конкурсы средневековых блюд и исторических костюмов. Предусмотрена большая развлекательная программа для самых маленьких гостей.-0-

Фото Олега Фойницкого