ФОТОФАКТ: Софийский собор в Полоцке

15 июля, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. Софийский собор в Полоцке - один из старейших храмов на территории Беларуси - был возведен по образцу собора в Константинополе. Его строительство на правом берегу Западной Двины начал князь Всеслав Чародей в XI веке. Собор стал символом независимости, государственности и силы Полоцкого княжества. В середине XVIII века его основательно перестроили в стиле виленского барокко. Сегодня Софийский собор - один из крупнейших культурных центров Беларуси. Здесь совершаются богослужения и обряды, проходят экскурсии, концерты и творческие вечера. -0-

Фото Александра Хитрова

Органистка Софийского собора заслуженная артистка Беларуси Ксения Погорелая