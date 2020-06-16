ФОТОФАКТ: Свято-Рождество-Богородичный Юровичский мужской монастырь

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. История Свято-Рождество-Богородичного Юровичского мужского монастыря в деревне Юровичи насчитывает более двух с половиной столетий. Основное здание костела было построено между 1717 и 1757 годами и освящено в честь Рождества Девы Марии. В настоящее время реставраторы восстанавливают храм в том виде, в каком он был возведен изначально, - без псевдорусских достроек XIX века.

Комплекс бывшего коллегиума иезуитов включен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.-0-

Фото Сергея Холодилина