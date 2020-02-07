ФОТОФАКТ: Технологию спирального плетения возрождают в Городокском Доме ремесел и фольклора

Во время творческого процесса Василий Симанкович и его ученик Виктор Камышев
7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси недавно получила традиционная технология спирального плетения Витебской области. В Городокском Доме ремесел и фольклора ее возрождает и передает молодежи руководитель кружка соломоплетения, член Союза мастеров народного творчества Василий Симанкович.-0-
Фото Александра Хитрова
Технология спирального плетения из Витебской области признана историко-культурной ценностью
Спиральное плетение - один из наиболее древних видов плетения. Эта техника известна почти всем земледельческим народам Европы еще с эпохи неолита. Распространена она была и на территории Беларуси.
Василий Симанкович
Василий Симанкович вместе со своим учеником Виктором Камышевым
Во время плетения
Спиральное плетение
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