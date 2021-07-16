ФОТОФАКТ: Церемония возложения цветов к Вечному огню в рамках Дня Союзного государства прошла в Витебске

Дмитрий Мезенцев во время церемонии на площади Победы
Новости темы "Славянский базар в Витебске-2021"
16 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. День Союзного государства проходит на "Славянском базаре в Витебске". Открылся он церемонией возложения цветов к Вечному огню мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, ветеранов и подпольщиков Витебщины. В ней приняли участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, представители Постоянного комитета Союзного государства, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, общественных организаций, ветераны войны и военной службы, молодежь.-0-
Фото Александра Хитрова
Во время церемонии на площади Победы