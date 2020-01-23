ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 24 января 2020
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Новости
23.01.20
23.01.20 23:49 Деревья в Грушевском сквере не вырубят, пока не приживутся новые насаждения - депутат Общество
23.01.20 23:30 В Швейцарии отчеканили самую маленькую в мире монету Калейдоскоп
23.01.20 22:59 ФОТОФАКТ: Усадьба Хрептовичей в Щорсах Культура
23.01.20 22:27 Пик распространения пневмонии нового типа в Китае может прийтись на февраль В мире
23.01.20 22:21 Выставка-шоу домашних животных пройдет 22-23 февраля в Минске Общество
23.01.20 22:18 Зомби-апокалипсис и 3D-модели мира - в Могилеве прошел первый выпускной IT-лаборатории Регионы
23.01.20 22:09 Белорусские полярники поздравили страну с предстоящим Днем науки Общество
23.01.20 21:30 Комитет Европарламента одобрил соглашение о Brexit В мире
23.01.20 21:24 Хоккеисты "Юности" обыграли жлобинский "Металлург" в матче чемпионата Беларуси Спорт
23.01.20 21:10 В Борисовском районе вынесли приговор вальщикам леса, по вине которых погиб человек Происшествия
23.01.20 20:55 Юношеская сборная Беларуси сыграла вничью с бельгийцами и вышла в финал розыгрыша Кубка развития Спорт
23.01.20 20:50 Экорынок откроется под Минском в конце года Регионы
23.01.20 20:47 Дмитрий Шершань и Дмитрий Миньков остались без наград на турнире по дзюдо серии Гран-при в Израиле Спорт
23.01.20 19:59 Карточки некоторых банков могут не работать ночью 25 января Общество
23.01.20 19:54 Новые "ПапаЗалы" откроются в регионах Беларуси в 2020 году Общество
23.01.20 19:33 БЖД внедрила мобильные терминалы для оплаты услуг в поездах международных линий Общество
23.01.20 19:13 Елизавета II подписала билль о выходе Великобритании из ЕС В мире
23.01.20 19:05 Победителей национального конкурса "Искусство книги" наградят на книжной выставке в Минске Культура
23.01.20 18:54 Утвержден перечень сельхозпродукции для обязательного страхования организациями АПК в 2020 году Президент
23.01.20 18:49 Государство выделит в 2020 году более Br1,2 млн учебным заведениям БПЦ на выплату зарплат и стипендий Президент
23.01.20 18:35 В Быхове задержали подозреваемых в серии магазинных краж Происшествия
23.01.20 18:28 МАРТ: тарифы на услуги транспортных автомобильных терминалов устанавливает их владелец Общество
23.01.20 18:23 Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Поклюке, Мартен Фуркад - 2-й, Сергей Бочарников - 23-й Спорт
23.01.20 18:10 Новый корпус витебского онкодиспансера готовится летом принять первых пациентов Регионы
23.01.20 18:05 Минобразования планирует увеличить объем грантовой поддержки докторантов и аспирантов Общество
23.01.20 18:04 Минск готовится к визиту Помпео - замглавы МИД встретился с временной поверенной в делах США Политика
23.01.20 18:03 Брестский областной суд оставил в силе приговор иностранцу, перевозившему наркотики Происшествия
23.01.20 17:57 Авиарейс из Харькова в Минск с 30 апреля станет ежедневным Общество
23.01.20 17:54 Россиянин заплатит штраф Br5,4 тыс. за нелегальный груз сигарет Происшествия
23.01.20 17:50 "Полоцк-Стекловолокно" в 2019 году увеличило на 30% инвестиции в модернизацию Регионы
Все новости
Все новости
Культура
23 января 2020, 22:59

ФОТОФАКТ: Усадьба Хрептовичей в Щорсах

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дворец Хрептовичей, который расположен на территории усадьбы в деревне Щорсы Новогрудского района, – это родовое поместье рода Хрептовичей, частично сохранившийся памятник усадебно-парковой архитектуры XVIII века. В 1770-х годах по указу Хрептовича над усадебным комплексом с огромным парком работали Джузеппе де Сакко, один из крупнейших архитекторов развитого барокко и классицизма, Карл Спампани, Якуб Габриэль. Представители магнатского рода Хрептовичей – одни из самых крупных землевладельцев Беларуси XVIII-XIX вв., в руках которых была сконцентрирована большая власть. Они собрали уникальную коллекцию картин и других произведений искусства. Усадьба включена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.-0-

Фото Оксана Манчук

Xозяин усадьбы Дмитрий Шавня
Xозяин усадьбы Дмитрий Шавня
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
архитектура история музей Новогрудок
Новости рубрики Культура
Владимир Андриевич. Фото из архива Победителей национального конкурса "Искусство книги" наградят на книжной выставке в Минске
На выставке. Фото из архива Новинки на книжной выставке в Минске представят экспоненты из 30 стран
Фото из архива США станут центральным экспонентом книжной выставки в Минске
Сцена из оперы "Иоланта". Фото из архива Солисты оперы и артисты хора Большого театра Беларуси направляются на гастроли во Францию
Сцена из спектакля. Фото Купаловского театра Купаловцы показали спектакль "Урожай" в Москве
Национальная библиотека Беларуси. Фото из архива В Минске презентуют живописную копию картины из коллекции Хрептовичей
Главное
Лукашенко подчеркивает стратегическую значимость научной отрасли для развития страны
"Проблема, чему учить и как, остается" - Лукашенко предлагает пересмотреть образовательные программы
Беларусь рассчитывает на скорое принятие стратегии евразийской экономической интеграции до 2025 года - Румас
"Светасофія жыцця" Марии Исаёнок: в галерее "АртХаос" открыта персональная выставка художницы
Топ-новости
Лукашенко призвал ученых за фундаментальными исследованиями не забывать о проблемах обычных людей
Утвержден перечень сельхозпродукции для обязательного страхования организациями АПК в 2020 году
Румас и Мезенцев обсудили компенсацию ущерба Беларуси из-за грязной нефти
Финансовый сектор Беларуси сохраняет устойчивость к основным рискам - Нацбанк
В Беларуси запустили пилотные зоны 5G
Эксперт рассказал, откуда берутся коронавирусы и можно ли от них защититься
Комитет Европарламента одобрил соглашение о Brexit
Публичное обсуждение новых законопроектов набирает обороты - Ипатов
Мицкевич призывает профильные парламентские комиссии быть мощными дискуссионными площадками
Белоконев: хранение сведений об административных правонарушениях можно сократить до одного года
ЕС не будет замораживать для Беларуси стоимость "шенгена" до вступления в силу визового соглашения
БЖД внедрила мобильные терминалы для оплаты услуг в поездах международных линий
Планы зеленого градостроительства и улицы с умным светом - что сделано по проекту ПРООН-ГЭФ
Карточки некоторых банков могут не работать ночью 25 января
Афиша выходного дня: китайский Новый год, игровой фестиваль TOYDAY и "Горячий лед" в Боровой
Афиша выходного дня
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.