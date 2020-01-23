ФОТОФАКТ: Усадьба Хрептовичей в Щорсах

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дворец Хрептовичей, который расположен на территории усадьбы в деревне Щорсы Новогрудского района, – это родовое поместье рода Хрептовичей, частично сохранившийся памятник усадебно-парковой архитектуры XVIII века. В 1770-х годах по указу Хрептовича над усадебным комплексом с огромным парком работали Джузеппе де Сакко, один из крупнейших архитекторов развитого барокко и классицизма, Карл Спампани, Якуб Габриэль. Представители магнатского рода Хрептовичей – одни из самых крупных землевладельцев Беларуси XVIII-XIX вв., в руках которых была сконцентрирована большая власть. Они собрали уникальную коллекцию картин и других произведений искусства. Усадьба включена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.-0-

Фото Оксана Манчук

Xозяин усадьбы Дмитрий Шавня