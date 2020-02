ФОТОФАКТ: В Беларуси прошел финал национального отбора на "Евровидение-2020"

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определили победителя национального отборочного тура конкурса песни "Евровидение-2020". На песенном форуме в Роттердаме cтрану представит дуэт VAL с песней "Да вiдна". Всего в отборе участвовало 12 исполнителей и групп.

1. NAPOLI - "Dоn't let me down"

2. Александра Захарик (Саша Захарик) - "Rocky Road"

3. Анастасия Вахомчик (Анастасия Малашкевич ) - "Invisible"

4. CHAKRAS - "La-ley-la"

5. Анастасия Гламозда - "Burning again"

6. Nastasea (Анастасия Развадовская) - "Hello"

7. Ян Ярош - "Fire"

8. Анжелика Пушнова - "True Love"

9. Дарья Хмельницкая - "On Fire"

10. AURA - "Барані свае"

11. КейСи - "Chili Pepper"

12. VAL (Валерия Грибусова, Владислав Пашкевич) - "Да вiдна"

Фото Оксаны Манчук